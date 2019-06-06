Историк: европейцы должны помнить о решающем вкладе Красной армии в победу над фашизмом

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Жители европейских стран, которые в годы Второй мировой войны были оккупированы нацистами, не должны забывать, что основной вклад в победу над фашизмом внесла Красная армия, роль которой на Западе сегодня всячески стараются принизить, сказал ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 75 лет назад, 6 июня 1944 года, войска антигитлеровской коалиции произвели высадку в Нормандии, ознаменовав тем самым открытие Западного (Второго) фронта во Второй мировой войне.

"Конечно, открытие второго фронта облегчило наше положение и ускорило конец войны. Но стоит подчеркнуть, что Красная армия и сама добилась бы победы, даже если бы союзники не высаживались. Безусловно, потери наши были бы больше, и мы ценим вклад союзников, они приблизили конец войны. Но сегодня на Западе забывают, что решающий вклад в переломе в войне, в освобождении Европы был сделан потому, что германская военная машина была подорвана именно на советско-германском фронте. Это не просто странно, а кажется намеренной провокацией, задача которой - нивелировать значение и вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне", - сказал он.

По словам историка, европейцы в качестве главного сражения Второй мировой войны называют операцию "Оверлорд" по высадке союзников в Нормандии, забывая про Сталинградскую битву, битву на Курской дуге и другие сражения на территории СССР. "Несколько лет назад был опрос, какую операцию они считают главной во Второй мировой войне. 50% вообще не ответили, а 50% вспомнили "Оверлорд". Ни Курск, ни Сталинград, ни Московскую битву, ни операцию "Багратион" никто не вспомнил. Но как "Оверлорд" может быть переломом, если перелом уже состоялся под Сталинградом и Курском, когда немцы были разбиты?" - недоумевает Мягков.

Он также напомнил, что Советский Союз даже после открытия Западного фронта продолжал нести основную тяжесть потерь среди солдат и офицеров. "Давайте вспомним: если потери союзников в операции "Оверлорд" убитыми и ранеными составляют где-то около 200-220 тысяч человек, то в одной Сталинградской битве мы потеряли более миллиона советских солдат - это убитые, пропавшие без вести, раненые. А немцы и их союзники - полтора миллиона. Вот это сравнение очень наглядно", - подчеркнул научный директор РВИО.

"Давайте посмотрим и другие цифры. На советско-германском фронте было разбито и уничтожено более 600 дивизий Германии и их союзников, и только 176 дивизий было разбито союзниками на западном фронте. То есть мы продолжали нести на себе основную тяжесть боевых действий. А сегодня об этом на Западе забывают. Но они должны помнить!" - добавил Мягков.

Высадка союзных войск в Нормандии состоялась 6 июня 1944 года. Операция получила название "Оверлорд" и ознаменовала открытие Западного (Второго) фронта во Второй мировой войне. Точками высадки были преимущественно пляжи Нормандии, получившие кодовые названия "Омаха", "Сорд", "Джуно", "Голд" и "Юта". В период до 19 августа (день форсирования Сены, считающийся окончанием битвы за Нормандию) пролив Ла-Манш по морю и по воздуху пересекли 3 млн человек. Поддержку живой силе обеспечивали 11 тыс. боевых самолетов. Флот союзников насчитывал более 6 тыс. боевых, транспортных и десантных кораблей и катеров.