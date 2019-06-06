Новосибирские коммунисты проведут фестиваль, посвященный Сталину

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы "День правды", организуемый новосибирским обкомом КПРФ, в этом году посвятят Иосифу Сталину, мероприятие пройдет в самом центре города - Первомайском сквере, и будет иметь насыщенную музыкальную программу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

"На территории [Первомайского] сквера новосибирские коммунисты развернут множество тематических площадок: дискуссионная площадка "Сталин и современность", детская площадка "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!"", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Гостей праздника ждет и обширная музыкальная программа: выступление ансамблей, бардов и рок-групп. В рамках "Дня Правды" пройдут "Битва Ди-джеев" и рэп-фестиваль "Слова Правды".

"Уже двенадцатый год новосибирский обком КПРФ проводит фестиваль, посвященный Дню правды. Каждый год он посвящен какому-то историческому событию. В этом году он посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина", - сообщил ТАСС пресс-секретарь новосибирского обкома КПРФ Глеб Черепанов.

На фестивале будут организованы спортивные и интерактивные площадки, среди них - "Товарищ Сталин - лучший друг физкультурников" и "Сталин и культура".

"Завершится фестиваль флешмобом "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" и фейерверком", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примет участие мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее на территории новосибирского обкома КПРФ установили памятник Сталину, несмотря на противоречивые оценки этой инициативы общественностью.