Глава Россотрудничества: белорусские абитуриенты должны сдавать ЕГЭ в своей стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Выпускники белорусских школ, желающие обучаться в российских вузах, должны иметь возможность сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своей стране. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Есть определенные проблемы с приемом белорусских детей в российские вузы, поскольку они тоже должны сдавать ЕГЭ, а это значит выезжать для сдачи в Санкт-Петербург или еще куда-то, - признала она. - Нужно принять какие-то решения, которые помогли бы в этой ситуации. Нужно создать там пункты, где белорусские дети могли бы сдавать ЕГЭ без дальних разъездов. То есть ЕГЭ должен прийти в Белоруссию, а это не такой уж простой вопрос, если учесть, как у нас вся процедура жестко организована, включая наблюдение и прочее".

В целом собеседница агентства не усматривает особых проблем в деятельности агентства на территории Белоруссии. "Россотрудничество присутствует в трех городах - это Минск, Брест и Гомель, - пояснила она. - С Белоруссией хорошо выстроена программная деятельность, и работа ведется практически по всей республике".

"На будущий год к 75-летию Победы мы уже подготовили большую программу для всех стран: и выставки, и документальные фильмы, и художественные, мероприятий будет масса, - поделилась планами глава агентства. - Выставки в Белоруссии будут посвящены Холокосту".