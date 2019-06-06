Ростуризм предложил отработать технологии развития экотуризма в ходе нацпроекта "Экология"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила отработать инструментарий развития экотуризма в ходе нацпроекта "Экология" и выбрать для этого несколько пилотных регионов. Об этом она сообщила на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас сейчас есть нацпроект "Экология", в рамках которого есть поручение по особо охраняемым природным территориям, в ходе которого необходимо будет создать экологические тропы, маршруты. И Ростуризм готов выступить такой площадкой, мы <…> могли бы в качестве таких пилотных регионов выбрать несколько пилотных территорий и на них отработать весь инструментарий, механизм, с участием всех заинтересованных и вовлеченных сторон", - сказала она.

По мнению Догузовой, основными препятствиями для развития экотуризма в России являются плохая инфраструктура, высокие цены, отсутствие стандартов качества и кадров, а также жесткое законодательное регулирование, которое осложняет участие бизнеса в этой сфере.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.