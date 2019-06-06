Глава Ростуризма сообщила о лидерстве Крыма по бронированию мест для отдыха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Крым лидирует по бронированию мест для отдыха, турпоток в этом году на полуострове ожидается выше прошлогоднего, в том числе это связано с открытием в 2018 году Крымского моста, сообщила журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают в нынешнем году принять до 7,5 млн туристов. В 2020 году ожидается, что турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.

"Юг России лидирует по бронирования, Крым и Краснодарский край в топах", - сказала Догузова.

Она отметила, что в этом году в Крыму "есть совершенно новые уникальные предложения, их не было в предыдущем году". "Там открылся в Оленевке кемпинг на тысячу человек, это такой новый туристический продукт, уверена, что он будет пользоваться популярностью. Крым - наше все. Мы будем помогать, поддерживать, отдыхающим там нравится", - рассказала глава Ростуризма.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.