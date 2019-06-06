Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе хостинга Dropbox

ТАСС, 6 июня. Проблемы в работе сервиса для хранения файлов Dropbox наблюдаются в четверг вечером в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе хостинга наблюдаются с 10:04 по времени Восточного побережья США (17:04 мск)", - говорится в сообщении сервиса.

Чаще всего на сбои в работе Dropbox жалуются пользователи в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и Бельгии. С проблемами также столкнулись в других странах мира, в том числе в Бразилии, Испании, Малайзии и Японии. Большая часть пользователей сообщает о проблемах с синхронизацией файлов (около 43%). Некоторые также жалуются на сбои в работе веб-сайта (34%) и невозможность авторизоваться (22%). Пользователи в России о сбоях в работе сервиса не сообщают.