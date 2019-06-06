Колонна представителей Кузбасса примет участие в параде к 75-летию Победы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Совместные празднования 75-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне пройдут в Кемерове и Санкт-Петербурге, Кузбасс направит свою делегацию для участия в праздничном параде 9 мая 2020 года, об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорились врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

"В следующем году 75-летие Победы, давайте праздновать совместно. Запустим отдельную колонну Кузбасса во время праздника, <...> [которая] пройдет по Санкт-Петербургу", - сказал Цивилев.

История Кузбасса и Ленинграда были тесно переплетены в годы войны. Во время блокады в Кемерово из Ленинграда были эвакуированы 15 детских домов. Многие из эвакуированных остались жить в сибирском регионе и после войны.

"Кемеровский полк принимал участие в защите Ленинграда, многие погибли, Кузбасс принял жителей города во время блокады, промышленные предприятия были эвакуированы, там много петербуржцев, их внуки и дети уже выросли", - отметил Беглов, подчеркивая исторические связи двух городов.

В ходе подписания соглашения между двумя регионами было также отмечено, что Кузбасс и Санкт-Петербург наладят сотрудничество не только в культурной, но и в торгово-экономической, научно-технической, и иных сферах. В частности, решено рассмотреть возобновление прямых авиарейсов из Кемерово в Санкт-Петербург и открытие представительства правительства Кузбасса в Северной столице.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.