Китайская провинция Хайнань готова принять на работу российских выпускников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Китайская провинция Хайнань создает благоприятные условия для трудоустройства и приветствует желание молодых специалистов из России построить карьеру в этом южном регионе КНР. Об этом в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель начальника секретариата партийного комитета провинции Хайнань Сунь Дахай.

"Если российские студенты хотят найти работу на Хайнане, мы это очень приветствуем, - сказал Сунь Дахай в ходе презентации на ПМЭФ экономического и культурного потенциала провинции. - Все потому, что в провинции созданы льготные условия, создан благоприятный визовый режим". "Мы приветствуем [желание] выпускников, талантливых молодых людей начать работать, начать бизнес, карьеру, обеспечить себе трудоустройство на нашем острове", - указал замначальника секретариата партийного комитета.

Сунь Дахай также отметил, что "Хайнань приветствует все страны мира открыть в провинции консульства". "И особенно мы приветствуем открытие в будущем в городе Санья представительства агентства ТАСС", - подчеркнул он.

В апреле прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о решении создать на всей территории острова Хайнань пилотную зону свободной торговли. Согласно плану властей, это запустит процессы глобализации экономики провинции и повысит привлекательность острова для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и центры мировых корпораций.

Наряду с экономическим потенциалом Хайнань является популярным туристическим направлением: согласно плану китайских властей, к 2025 году остров станет "международным центром туризма и потребления". По итогам 2018 года, провинцию посетили 76 млн китайских и иностранных туристов, из них 255,8 тыс. человек - российские граждане.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.