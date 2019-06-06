{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Роскомнадзор допустил кардинальные методы блокировки Telegram в будущем

Глава ведомства Александр Жаров заявил о намерении исполнять соответствующее решение суда
Глава Роскомнадзора Александр Жаров Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Глава Роскомнадзора Александр Жаров
© Донат Сорокин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор не исключает кардинальные меры в отношении мессенджера Telegram, сообщил в интервью ТАСС глава ведомства Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На эту тему
История блокировки Telegram в России. Досье

"Мы на месте не стоим, какие-то кардинальные действия возможны в будущем. Решение суда не отменено, мы его намерены в дальнейшем исполнять", - сказал Жаров.

Он напомнил, что после решения суда о блокировке мессенджера у ведомства был только один инструмент - блокировка ресурсов по протоколу IP. "Система до сих пор эффективно работает в отношении обычных сайтов <...> но приложения, к которым относятся, в том числе и мессенджеры, являются более сложной системой, с помощью только IP-протокола заблокировать мессенджер невозможно. Осложнить его работу в той или иной степени - да. И вы периодически видите, что он виснет", - отметил глава Роскомнадзора.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссияПроблемы Telegram в РоссииПМЭФ-2019
Глава Россотрудничества: белорусские абитуриенты должны сдавать ЕГЭ в своей стране
Элеонора Митрофанова признала наличие проблем с их приемом в российские вузы
Читать полностью