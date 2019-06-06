Роскомнадзор допустил кардинальные методы блокировки Telegram в будущем

"Мы на месте не стоим, какие-то кардинальные действия возможны в будущем. Решение суда не отменено, мы его намерены в дальнейшем исполнять", - сказал Жаров.

Он напомнил, что после решения суда о блокировке мессенджера у ведомства был только один инструмент - блокировка ресурсов по протоколу IP. "Система до сих пор эффективно работает в отношении обычных сайтов <...> но приложения, к которым относятся, в том числе и мессенджеры, являются более сложной системой, с помощью только IP-протокола заблокировать мессенджер невозможно. Осложнить его работу в той или иной степени - да. И вы периодически видите, что он виснет", - отметил глава Роскомнадзора.