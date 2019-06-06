Путин и Трамп выразили соболезнования потерявшему жену президенту Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, глава Белого дома Дональд Трамп и другие мировые лидеры выразили соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину в связи с кончиной его супруги Нехамы. Об этом сообщила в четверг израильская президентская пресс-служба.

"Лидеры со всего мира выражают соболезнования президенту Ривлину в связи с кончиной его жены Нехамы. Президент Российской Федерации Владимир Путин написал, что он выражает соболезнование в связи с кончиной Нехамы и пожелал президенту Ривлину мужества и стойкости в этот трудный момент", - говорится в распространенном пресс-службой президента еврейского государства коммюнике. Президент США Дональд Трамп написал, что "вместе с супругой Меланией выражает глубокие соболезнования президенту Ривлину и Государству Израиль в связи с кончиной Нехамы Ривлин", указывается также в документе.

Свои соболезнования Ривлину выразили также президенты Франции Эмманюэль Макрон, ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Индии Рам Натх Ковинд, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщили в пресс-службе. Папа Римский Франциск в послании на имя президента Израиля выразил "глубокие чувства искреннего соболезнования" в связи с кончиной его супруги, указали также в ведомстве.

Нехама Ривлин скончалась 4 июня в больнице "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква близ Тель-Авива через несколько месяцев после операции по пересадке донорского легкого. Супруге президента Израиля было 73 года.