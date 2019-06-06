Голикова: правительство не рассматривает возможность выдачи маткапитала свыше одного раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство не рассматривает возможность выдачи материнского капитала больше одного раза - и на второго ребенка, и на последующих детей, в настоящее время правительство оценивает эффективность действующих мер поддержки рождаемости для населения. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума.

"Нет, в такой постановке [вопроса о выдаче маткапитала больше одного раза] нет. Мы продолжаем и будем дальше обсуждать вопросы эффективности той поддержки, которая сейчас действует. Сейчас же есть пособия на первого ребенка, которое претерпит изменения с 1 января 2020 года с точки зрения границ - будет не 1,5 прожиточного минимума, а два, и соответствующий законопроект внесен. Это будет и для первого, и для второго, и дальше - с третьим просто нет таких проблем. Получается, у нас пособие, маткапитал, и внутри него пособие, а также другие вытекающие из маткапитала. Пособие на третьего и последующих детей. Сейчас нужно оценить, что действует эффективно, а что нет - что не представляет интересы для населения", - сказала она.

Голикова отметила, что в настоящее время в основном маткапитал используется при приобретении жилья. "Максимальное количество использований - это жилье. Когда выйдет решение относительно возможности направлять 450 тыс. на погашение ипотеки, это будет существенным вкладом и даст свой толчок в использовании маткапитала, и тогда можно будет сказать, куда двигаться по жилью", - добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что в настоящее время поступает большое количество обогащений граждан по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище". "Очередь большая стоит, а возможности за счет ограниченности финансовых возможностей в регионах - а мы просто субсидируем небольшие деньги - Минстрой дает, она бы тоже могла дать значимый эффект с точки зрения благополучия семей и влияния на рождаемость", - заключила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.