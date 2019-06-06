Губернатор Ленинградской области стремится проходить в день 10 тыс. шагов в Год ЗОЖ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проходит в день около 8,5 тыс. шагов, и в Год Здорового образа жизни, объявленного в регионе в 2019 году, стремится достичь показателя в 10 тысяч. Об этом он рассказал в четверг в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я стараюсь ходить пешком, завел себе фитнес-браслет, который считает шаги, <...>. Надо проходить 10 тыс. шагов, я не всегда это делаю, но стремлюсь к этому. По крайней мере, сначала я преодолел планку среднее количество шагов в месяц 7 тыс., затем 8 тыс., и вот уже 8,5 тыс. - я потихонечку к своему результату двигаюсь", - рассказал глава региона.

В рамках нацпроекта "Демография" перед регионами стоит задача популяризировать здоровый образ жизни и 2019 год в Ленинградской области объявлен годом ЗОЖ. Губернатор отметил, что сейчас власти работают над тем, чтобы предоставить возможность заниматься спортом большему числу жителей региона. "У нас три направления - первое - дешевое, но эффективное - строительство спортивных площадок и маленьких стадионов во всех деревнях поселках, городах, дворах Ленинградской области. Задача - чтобы как можно больше людей занималось спортом на открытом воздухе", - пояснил он.

Второе направление, по словам Дрозденко, это массовый спорт, и он требует серьезных вложений. "Мы сейчас одновременно инвестируем в 30 крупных спортивных сооружений в Ленинградской области, начиная от плавательных бассейнов, ледовых дворцов, заканчивая мини-фоками, которые стоят по 40-50 млн рублей, современных стадионов", - сказал он.

Губернатор отметил, что, несмотря на то, что ЗОЖ посвящен только 2019 год, власти подготовят программу развития этого направления, рассчитанную на пять лет. "Конечно велотуризм<…>. Мы хотим уже наши парки делать не просто парки, а обязательно дорожки для бегунов и для велосипедистов", - добавил Дрозденко.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.