Строительство нового онкодиспансера в Рязани обойдется в 5,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Рязанской области рассчитывают на финансирование строительства онкологического диспансера в областном центре, стоимость которого оценивается в 5,7 млрд рублей, за счет средств федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня я встречался с главой Минздрава Вероникой Скворцовой, мы обсуждали конкретные сроки по вхождению в нацпроект с нашим онкодиспансером. По итогам встречи появилась надежда, что, если соответствующие финансовые решения по нацпроекту будут приняты, в 2021 мы начнем его полноценно строить. Проектно-сметная стоимость онкодиспансера - 5,7 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в областном министерстве здравоохранения, в настоящий момент онкодиспансер и поликлиника расположены в зданиях 1953 и 1912 годов постройки. Земельный участок под строительство нового медучреждения уже выделен. В современном лечебном корпусе на 250 коек будут размещены химиотерапевтическое, гинекологическое, хирургические отделения, а также операционный блок на восемь операционных и диспансерно-поликлиническое отделение.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.