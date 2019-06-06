Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Торжественная церемония состоялась в четверг вечером в здании университета с участием президента РФ Владимира Путина, который является выпускником этого вуза. Диплом почетного доктора китайскому лидеру вручил ректор СПпбГУ Николай Кропачев.

Ранее в текущем году, в конце апреля, во время визита в Пекин российскому лидеру было присвоено звание почетного доктора университета Цинхуа, который заканчивал Си Цзиньпин.

После посещения СПбГУ Путин и Си Цзиньпин продолжат общение за неформальным ужином в формате тет-а-тет (в присутствии только переводчиков). Также главы двух государств примут участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, в том числе - в пленарной сессии и в заседании российско-китайского энергетического форума.

Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, Санкт-Петербургский государственный университет имеет более 90 соглашений с 50 партнерами из Китая, среди которых университет Цинхуа, Пекинский университет и другие вузы. Ежегодно на основных и дополнительных образовательных программах СПбГУ обучаются более 2 тыс. китайских студентов. Благодаря совместным усилиям двух стран в Харбине открылось представительство СПбГУ, а к 2022 году в этом китайском городе планируется построить совместный кампус СПбГУ и Харбинского политехнического университета, который разместится в восстановленных зданиях КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги) и генерального консульства времен Российской империи.