Путин и Си Цзиньпин осмотрели выставку книг в Петербургском университете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели книжную выставку в здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Экскурсию провел ректор СПбГУ Николай Кропачев.

На выставке представлены книги разных эпох, которые переводит университет с китайского на русский язык и издает в России. В частности, представлена редкая рукописная книга XVII века о плавлении металлов. Ее подарил университету китайский коллекционер. Ректор передал копию этой книги в подарок председателю КНР.