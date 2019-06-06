{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Визит Си Цзиньпина в Россию

Путин и Си Цзиньпин осмотрели выставку книг в Петербургском университете

Экскурсию лидерам России и Китая провел ректор СПбГУ Николай Кропачев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели книжную выставку в здании Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Экскурсию провел ректор СПбГУ Николай Кропачев.

На выставке представлены книги разных эпох, которые переводит университет с китайского на русский язык и издает в России. В частности, представлена редкая рукописная книга XVII века о плавлении металлов. Ее подарил университету китайский коллекционер. Ректор передал копию этой книги в подарок председателю КНР.

Теги
РоссияКитайСи ЦзиньпинКропачев, Николай МихайловичВизит Си Цзиньпина в Россию
ПМЭФ-2019
Глава EFE: Путин искренне отвечал на вопросы на встрече с руководителями информагентств
Российский лидер "не увиливал пустыми фразами", отметил Фернандо Гареа
Читать полностью