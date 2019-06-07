"Архитектура общественного здоровья". Видеотрансляция сессии в рамках ПМЭФ

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит сессия "Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты".

Эксперты обсуждают реализацию программ общественного здоровья, а также разрыв в доступности здравоохранения в развитых и развивающихся странах.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.