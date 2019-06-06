Компания "Яндекс" запустит новые туристические и образовательные проекты на Кубани

СОЧИ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" планирует внедрить приложение для туристов и электронные учебники для школьников в Краснодарском крае, соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Twitter.

"Подписали соглашение о сотрудничестве с Еленой Буниной (генеральный директор компании "Яндекс" в России). Краснодарский край очень заинтересован в том, чтобы именно у нас компания внедряла свои новые продукты и сервисы. В планах разработка специального приложения для курортников. С его помощью наши гости смогут получить всю необходимую информацию о местах отдыха и распланировать свою поездку в Краснодарский край. Интерес есть и к образовательным проектам, таким как электронные учебники и задания для школьников, и к сервисам для пассажиров общественного транспорта", - написал глава региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.