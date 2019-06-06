Туркомплекс стоимостью 200 млн рублей планируется создать вблизи острова Кижи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии и группа компаний "ТрансБалт" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве для создания туркомплекса вблизи острова Кижи. Объем финансирования составит 200 млн рублей, сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Подписал соглашение между правительством Республики Карелия и ООО "Группа компаний ТрансБалт" о сотрудничестве в целях реализации проекта "Открытые Кижи". Проект предусматривает строительство туристического комплекса вблизи острова Кижи, который будет предлагать гостям различные направления: паломнический и событийный туризм, активный отдых, а также самостоятельный палаточный туризм и автокемпинг", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, "ТрансБалт" готов привлечь к созданию туркомплекса собственные средства, а позднее создать рабочие места в регионе. "Ориентировочно объем финансирования проекта составляет 200 млн рублей", - написал он.

Парфенчиков отметил, что важным условием реализации проекта станет завершение строительства дороги Великая Губа - Оятевщина, ведущей к населенному пункту, откуда можно отправиться на остров. "Проект непростой, завязан на завершение строительства автодороги, но он важный и должен быть реализован", - отметил глава региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.