В Канзасе началось заседание суда для вынесения приговора россиянке Осиповой

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Заседание суда, на котором должен быть оглашен приговор 38-летней россиянке Богдане Осиповой, ранее признанной присяжными виновной в похищении собственных детей и вывозе их за пределы США в Россию, началось в четверг в окружном суде в Уичито (штат Канзас). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в аппарате суда.

В ходе заседания ожидаются дебаты между стороной защиты и обвинения. Осипова может выступить с последним словом. В аппарате суда не исключили возможности того, что заседание затянется до вечера и может быть возобновлено в пятницу утром.

Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Хьюстоне, на заседании будет присутствовать сотрудник российского диппредставительства.

Американские власти обвиняют Осипову, имеющую гражданство РФ и США, в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории Соединенных Штатов в Россию старшую дочь без согласования с супругом-американцем, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

Суд присяжных Уичито 6 марта признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанного с похищением людей". Возможное наказание за похищение собственных детей, согласно американскому законодательству, составляет три года, тогда как два пункта по статье "Вымогательство" могут увеличить срок заключения еще на 40 лет.