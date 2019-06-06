Более 300 человек в Оттаве почтили память погибших в Битве за Нормандию

ОТТАВА, 6 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония в память о канадцах, которые 75 лет назад погибли в Битве за Нормандию, состоялась в Оттаве у Национального военного мемориала и Могилы Неизвестного Солдата. Как передает в четверг корреспондент ТАСС, ее посетили свыше 300 человек.

Почетными гостями церемонии стали около 10 ветеранов. Некоторые из них участвовали в высадке союзнических войск на пляжах Нормандии в июне 1944 года. Церемонию также посетили действующие канадские, американские, британские и французские военные. Собравшиеся почтили память погибших 75 лет назад солдат минутой молчания и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.

В четверг памятные церемонии прошли также и в других городах Канады, таких как Галифакс (провинция Новая Шотландия), Монреаль (провинция Квебек), Торонто (провинция Онтарио).

Высадка союзных войск в Нормандии произошла 6 июня 1944 года. В Битве за Нормандию, которая получила название операция "Оверлорд", погибли около 5 тыс. из 14 тыс. высадившихся канадских военнослужащих. В первый день высадки канадская армия потеряла 359 человек убитыми.

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт и премьер-министр страны Джастин Трюдо 6 июня посетили торжественные мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии во Франции, которые прошли на пляже "Джуно" в городе Курсёль-сюр-Мер.