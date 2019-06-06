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Павел Дуров на месяц отказался от еды

По словам Дурова, "отказ от пищи улучшает ясность мышления"
Основатель Telegram Павел Дуров AP Photo/Tatan Syuflana
Описание
Основатель Telegram Павел Дуров
© AP Photo/Tatan Syuflana

ТАСС, 6 июня. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил на месяц отказаться от употребления пищи. Об этом он сообщил в четверг в своем официальном канале в социальной сети.

"В мае я ограничил свой рацион рыбой и морепродуктами, - написал Дуров. - В этом месяце я попробую нечто более радикальное и полностью откажусь от еды. Последние шесть дней я только пил воду и чувствую себя прекрасно".

По словам Дурова, "отказ от пищи улучшает ясность мышления". "Я верю, что во время поста мне удастся придумать новые отличные идеи для Telegram, и это принесет пользу миллионам пользователей", - отметил Дуров.

Основатель мессенджера напомнил, что год назад уже ввел ряд ограничений в свой рацион, отказавшись от глютена, молочных продуктов, яиц и фруктозы. "Еще одна техника, которую я использую для улучшения силы воли, это плавание в ледяной воде", - добавил он. 

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