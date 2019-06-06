Более 800 млн рублей необходимо Нижегородской области на закупку контейнеров для ТКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Расходы за закупку контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и обустройство контейнерных площадок в Нижегородской области оцениваются в 840 млн рублей, сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Глеб Никитин.

"Общая потребность в денежных средствах на обустройство контейнерных площадок, закупку контейнеров и бункеров предварительно оценивается в 840 миллионов рублей. Это серьезная сумма, но без этой работы крайне сложно добиться положительного результата реформы. Поэтому мы решили из областного бюджета в 2019 году выделить около 400 миллионов рублей на эти нужды", - сказал Никитин.

По его словам, в регионе есть около 18,5 тыс. контейнерных площадок, для эффективной реализации реформы в сфере обращения с ТКО необходимо обустроить еще 13 тыс., а также закупить более 26 тыс. контейнеров, в том числе для раздельного сбора отходов.

Никитин добавил, что региональные операторы уже инвестировали более 115 млн рублей, что позволило приобрести почти 13,5 тыс. контейнеров для крупногабаритных отходов. Еще около 1 млрд рублей направлено на закупку мусоровозов и другой техники.

Территория региона разделена на девять зон, в каждой из которых определены региональные операторы, для них установлены единые экономически обоснованные тарифы на вывоз мусора. С июля 2019 года в регионе начнется внедрение системы по раздельному сбору отходов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.