Строительство больниц в Севастополе по ФЦП займет около трех лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Работы по строительству онкологического центра, инфекционной больницы и больницы скорой помощи, которые должны появиться в Севастополе в рамках федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, займут около трех лет. Об этом сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У каждой больницы есть срок строительства - не менее трех лет с момента старта. Примерно одинаковые сроки по этим больницам: три - три с половиной года", - сказал губернатор.

Он уточнил, что к настоящему моменту завершено проектирование онкологического центра и инфекционной больницы, а в ближайшее время планируется получить окончательный вариант документации для больницы скорой помощи.

Овсянников напомнил, что начать строительство планируется до 1 сентября текущего года.

Проекты медучреждений

Ранее сообщалось, что больше половины мест в больнице скорой медицинской помощи отводится под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек - на реанимацию, по 30 - на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные - под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Онкологический центр будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. квадратных метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Новая инфекционная больница на 200 пациентов будет состоять из пяти корпусов разной этажности, соединенных между собой отапливаемыми переходами. Здесь же в отдельно стоящем корпусе будет размещен Центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.