Представители стран - участниц высадки в Нормандии почтили память павших солдат

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Международная церемония, посвященная памяти солдат, которые погибли в ходе высадки войск союзников в Нормандии, впервые прошла близ города Курсель-сюр-Мер на участке береговой линии, который в 1944 году заняли канадские войска. В ней в четверг приняли участие представители 15 стран, главным же гостем стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Перед началом церемонии премьер-министр Франции Эдуар Филипп вместе с главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом встречал почетных гостей на подъезде к трибунам. В частности, от США была спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В сопровождении Филиппа, Ле Дриана, а также председателя Национального собрания (нижней палаты парламента) страны Ришара Феррана она заняла место в первом ряду трибуны.

"Сегодня мы вспоминаем нашу общую историю, историю обычных людей, отцов и детей, кто рисковал своими жизнями, чтобы спасти других, вспоминаем тех, кто оставил свои семьи, чтобы защитить ценности, которые мы разделяем, и спаси мир от разрушения", - сказал на церемонии Трюдо. По его словам, 75 лет назад армии стран союзников антигитлеровской коалиции "изменили ход истории". "Они боролись с фашизмом и рисковали всем, чтобы мы могли жить в мире, - отметил Трюдо. - Они сражались за демократию, за справедливость и за равноправие во всем мире".

"Спустя 75 лет со "Дня Д" [высадка союзников в Нормандии] своей свободой мы обязаны сражавшимся в операции "Оверлорд", - сказал выступавший после него Филипп. Бывший мэр города Гавр, расположенного на западном побережье страны, напомнил, что спустя три месяца после высадки союзников его практически стерли с лица земли во время авиаударов, поэтому "жители Гавра знают цену победы". В своем выступлении он также призвал не забывать о "молодых немецких солдатах, которые погибли на этом пляже". "В 1944 году они были вражескими солдатами, сегодня они также покоятся неподалеку отсюда. И теперь их дети, их внуки не только наши союзники, но и наши друзья", - отметил он.

"Мы должны действовать, чтобы подтверждать наше стремление жить, жить в мире, в согласии между государствами, жить свободно", - заключил Филипп.

После выступлений Филиппа и Трюдо представители стран, принимавших участие в нормандской операции отправились на береговую линию, где солдаты разложили на песке венки с флагами. Выстроившись напротив венков, они провели минуту молчания, после чего военный оркестр исполнил короткие отрывки гимнов каждой страны. Многие из присутствовавших на трибунах ветеранов наблюдали за происходящим, приложив руку к голове в воинском приветствии. После завершения этой части Филипп и другие почетные гости направились к ветеранам, чтобы пожать им руки.

Международная - не значит главная?

В этом году вопреки сложившейся традиции глава государства доверил вести международную церемонию премьер-министру. В частности, за несколько часов до ее начала он вместе с министром вооруженных сил Флоранс Парли отправился в Кольвиль-Монтгомери, где отдал дань уважения "коммандос Кифер" - участникам 1-го батальона морской пехоты специального назначения, сформированного из участников движения France combattante ("Сражающаяся Франция"), которые прибыли из Великобритании для участия в нормандской операции союзников. Вместе с ветераном этого батальона Леоном Готье президент вручил зеленые береты 14 морским пехотинцам, прошедшим курс "коммандо", один из них был также повышен в звании до майора. Церемония проходила в присутствии главы штаба французских ВМС, а также представителей оборонных ведомств США, Канады, Норвегии, Австралии и Великобритании.

И хотя событие было по сути чисто французским, даже после его завершения центральные телеканалы во время открытия церемонии на пляже "Джуно" отдавали предпочтение трансляции похода президента в толпе, где он общался с гостями церемонии. В целом же внимание СМИ было приковано весь день именно к главе государства, не в последнюю очередь благодаря его продолжительному общению с президентом США Дональдом Трампом: после участия во франко-американской мемориальной церемонии в Кольвиль-сюр-Мер они отправились в город Кан, где проведи двустороннюю встречу.

Участие России в торжествах

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России во Франции, на международном мероприятии на пляже "Джуно" Россию представлял лишь один сотрудник дипломатического представительства. Это связано с тем, что власти Франции не направляли персональные приглашения представителям высшего российского руководства, прислав в посольство только циркулярную ноту без уточнения уровня представительства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приглашение от французской стороны на торжества по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии изначально не предусматривало направление Россией официальной делегации из Москвы на эти мероприятия. Президент России Владимир Путин заявил, что спокойно отнесся к тому, что его не пригласили на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. По его словам, главное - это "правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны". Он добавил, что Россия тоже "не всех приглашает, не на каждое мероприятие".

Ряд французских политиков, однако, выразили сожаление в связи с отсутствием высокопоставленных участников от России. Так, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в Twitter написала, что "Можно только сожалеть, что эти торжества не включают Россию, которая принесла большие жертвы ради победы" во Второй мировой войне. Руководитель группы по сотрудничеству Сената Франции с Советом Федерации РФ Жерар Лонге также указал на то, что СССР за годы войн потерял 27 млн человек, и что за счет этих жертв в том числе был обеспечен успех операций союзников в Западной Европе. "Сегодня эта общая победа должна быть фактором диалога с Россией, а не источником разногласий", - подчеркнул Лонге.