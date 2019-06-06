В Москве презентовали книги о национальной идентичности и истории кадетства в России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" представила книги о национальной идентичности России и истории кадетского образования в РФ на фестивале "Красная площадь", сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Учебное пособие академика Валерия Тишкова "Мы - российский народ" и книга полковника в отставке Бориса Сыченкова "Три века кадетства" презентованы на книжном фестивале, проходящем на Красной площади в Москве", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в корпорации, учебное пособие Тишкова освещает проблему становления российского народа как гражданской нации. "Пособие позволит преподавателям использовать материалы, содержащиеся в книге, на уроках истории, обществознания, географии, литературы, искусства и во внеурочной деятельности", - добавили в корпорации.

В книге Сыченкова рассматривается история военных учебных заведений кадетского типа. По данным "Российского учебника", в ней содержатся сведения по истории кадетского образования в России, приводятся воспоминания о годах выпускников кадетских корпусов, военных гимназий, спецшкол, суворовских, нахимовских и других подготовительных училищ.

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году. Издательства корпорации - "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель" - выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы. В состав корпорации входит цифровая образовательная среда LECTA, которая предоставляет продукты и сервисы для учителей, в том числе электронные учебники и другие электронные образовательные ресурсы. Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук и Российской академии образования проводят профессиональную экспертизу изданий и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.