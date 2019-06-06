ВЦИОМ: порядка 70% россиян отметили плохую читаемость состава продуктов на этикетке

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 70% граждан России считают, что информации, указанной на упаковках пищевых продуктов, достаточно, однако она плохо читается или сложна для восприятия из-за мелкого шрифта. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященные вопросу маркировки продуктов по системе "Светофор", опубликованные в четверг.

"Две трети покупателей (67%) склоняются к мнению, что в настоящее время на этикетках продуктов питания представлено достаточно информации о продукте (о составе, пищевой ценности, содержании тех или иных компонентов). Тем не менее большинство участников опроса (69%) считают, что эта информация зачастую недостаточно заметна и легка для восприятия. Половина потребителей (50%), по мнению которых на этикетках представлено недостаточно информации, отмечают нехватку сведений о составе продукта, а каждый пятый (21%) указал недостаток информации о консервантах и добавках", - говорится в исследовании.

Отмечается также, что благодаря маркировке "Светофор" 85% респондентов смогли правильно определить продукт с наибольшим количеством добавленного сахара. Исследование также показало, что около половины респондентов (47-53%) зачастую отдавали предпочтение маркировке на 100 граммов продукта, 16-23% больше нравилась маркировка на порцию, каждый пятый же считает, что удобнее было бы наличие обеих маркировок рядом. "В целом значительная часть опрошенных положительно отзывается о маркировке "Светофор" на 100 граммов продукта: 17% отмечают ее простоту и доступность для понимания, 15% полагают, что с ее помощью можно легко посчитать калории и БЖУ [содержание белков, жиров и углеводов], 11% заявили, что им нравится данная маркировка, 10% назвали привычной (стандартной), 9% отметили ее удобство. Однако некоторая часть потребителей указали также на негативные стороны маркировки: 8% опасаются сложностей с расчетами при ее использовании, 2% указали, что им не нравится данный тип маркировки, столько же назвали ее непонятной", - отмечается в тексте.

В порционной маркировке опрошенные отметили простоту и доступность для понимания, удобство в целом и удобство в том случае, если в порции меньше 100 грамм. "Говоря о недостатках маркировки на порцию, 11% отметили, что данный тип маркировки для них непонятен, 7% указали на сложности или неудобства при вычислениях, 4% отметили неудобство при сравнении разных продуктов и т.д.", - указывается в докладе.

Маркировка "Светофор"

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков "Светофор" начался 1 июня 2018 года по инициативе Роспотребнадзора. Ранее ведомство подготовило методические рекомендации по цветовой индикации на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей, разработанные НИИ питания и биотехнологии. Как следует из материалов Роспотребнадзора, красный цвет предназначен для продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жирных кислот, желтый - для продуктов со средним содержанием этих веществ, зеленый - с низким.