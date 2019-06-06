Власти Липецкой области решили проблему с невывозом мусора в Ельце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области устранили проблемы с вывозом мусора в Ельце, жители которого с начала 2019 года жаловались на неубранные контейнерные площадки. Об этом сообщил в интервью ТАСС врио главы региона Игорь Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Если кто-то говорил, условно, "Елец - столица мусора", то его так вычистили, он никогда таким чистым не был. И мы очень внимательно сейчас за всем этим смотрим, у нас идет строительство площадок для контейнеров, большая закупка евроконтейнеров", - сказал Артамонов.

В Ельце с начала 2019 года жители стали жаловаться на плохую работу регионального оператора по обращению с отходами - компании "Тэко-Сервис". "Мы сделали проверку, выдали предписание - и все устранено", - отметил он.

По словам Артамонова, сейчас сведения о неубранном мусоре почти не поступают. "Это говорит о том, что и управляющие компании достаточно натренированы на сегодня, и операторы региональные, и власть тоже - то есть какие-то, возможно, кризисные истории уже прошли", - считает он.

В 2016 году липецкий суд из-за нарушений при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов аннулировал лицензию у компании "Лэендгринэко", работавшей с мусором в Елецком районе области, а через год закрыл и полигон. С начала 2019 года новый оператор "Тэко-Сервис" вынужден вывозить мусор за 70 км - в Тербунский район, на что требуется 3 часа в обе стороны. Осенью 2019 года Елецком районе на территории Нижневоргольского сельсовета откроют новый полигон, застройщиком является компания "Чистый мир", размер инвестиций составляет 272,8 млн рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.