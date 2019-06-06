Выставка "210 лет Консульской службе МИД России" открылась в Берлине

БЕРЛИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Выставка архивных документов и материалов о становлении и развитии консульской службы, а также о создании российских консульских учреждений в Германии открылась в четверг вечером в стенах Российского центра науки и культуры ("Русский дом") в Берлине. В торжественной церемонии приняли участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, заведующий консульским отделом посольства Константин Нефедов и главы генконсульств РФ на территории ФРГ, представители МИД Германии, соотечественники, проживающие в ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

Выставка называется "1809-2019 годы. 210 лет Консульской службе МИД России". Экспозиция включает в себя около 70 российских и германских документов из фондов Архива внешней политики МИД России. Она дополнена вербальными нотами, статьями из газет, соглашениями, в частности российско-германской консульской конвенцией 1874 года из Политического архива МИД Германии.

Посол РФ Сергей Нечаев заметил, что "консульская работа может быть успешной только в случае кооперации с людьми и коллегами". Он указал, что работа сотрудников консульств "непосредственно связана с судьбами" людей.

Константин Нефедов отметил, что "консульская работа была и остается сложным жребием". "Здесь, как правило, нельзя получить известность или славу, - сказал он. - И все же она требует много компетентности". "Сотрудники консульств должны детально разбираться в местных и иностранных законах, иметь широкие коммуникативные способности, быть в состоянии устанавливать контакт с представителями различных социальных и культурных слоев и решительно выступать против нарушений прав граждан", - подчеркнул дипломат. Он особо указал на то, что профессионализм и своевременные действия коллег определяют не только благополучие, но и жизни соотечественников.

В 2019 году отмечается 210 лет со дня создания императором Александром I экспедиции консульских дел российского МИД. Этому событию и посвящена выставка. Ряд представленных на ней документов, по данным организаторов, демонстрируется широкой общественности впервые.

На территории Германии генконсульства России открыты в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. Также работает консульский отдел в посольстве России в Берлине.