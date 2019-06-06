В день рождения Александра Пушкина в ООН отметили День русского языка

ООН, 6 июня. /ТАСС/. День русского языка отметили в четверг в штаб-квартире ООН. В соответствии с принятым в 2010 году решением ЮНЕСКО, он проводится 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

"Сегодня ООН отмечает особенно важный для нас праздник - День русского языка, одного из шести официальных языков организации, - отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. - Мы рады, что это мероприятие организовано совместно с нашими друзьями - Постпредством Республики Беларусь, где русский язык является одним из государственных языков, и Клубом русской книги, объединившим в ООН почитателей русской словесности".

Он напомнил о том, что 6 июня в качестве праздничной даты было избрано не случайно. "Это день рождения великого поэта Александра Пушкина, и в этом году мы отмечаем 220 лет со дня его рождения, - сказал российский дипломат. - Мы чествуем его память не только как крупнейшего мастера художественного слова и создателя современного русского языка. Пушкин известен еще и своими прекрасными литературными переводами с 16-и языков. Понимая все значение и сложность этого труда, он называл переводчиков "почтовыми лошадьми просвещения".

"В этом году центральной темой мы избрали как раз значение переводческой деятельности как уникального средства межъязыковой коммуникации, - продолжал Дмитрий Полянский. - С помощью него налаживается диалог между людьми и странами, передача знаний, распространение и взаимодействие национальных культур".

Важнейшее значение русской классической литературы подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС американский переводчик Стивен Перл, принявший участие в отмечаемом в штаб-квартире ООН Дне русского языка. "Спросите интеллигентного человека о том, какой литературой он интересуется, и всегда будет упомянута классическая русская литература ХIХ века, - отметил он. - Совершенно очевидно, что русская литература является важной составной частью мировой литературы. Русская литература является столь же неотъемлемой ее частью, как и классическая античная литература Греции и Рима, как классическая французская литература".

Во время церемонии профессиональные переводчики, работающие в штаб-квартире ООН, на русском языке прочитали выдержки из стихотворений русских поэтов.