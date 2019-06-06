Звезды Петербурга дадут благотворительный вечер в поддержку детей с тяжелой инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ведущие мастера оперы и балета примут участие в благотворительном гала-концерте, который пройдет в пятницу в Александринском театре. Как сообщили ТАСС руководители благотворительной общественной организации "Перспективы", весь сбор от вечера будет направлен на поддержку больных детей.

"Все приглашенные звезды согласились выступить без гонорара, чтобы помочь детям и молодым людям с тяжелой инвалидностью, которым требуется особая поддержка. Этой акцией выдающиеся артисты хотят привлечь внимание к проблемам людей с тяжелыми нарушениями развития и членов их семей, личной щедростью призвать к милосердию, взаимопониманию и поддержке", - рассказали в фонде.

Среди участников концерта заявлены танцовщик с мировым именем Фарух Рузиматов, звезды Мариинского балета Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, Оксана Скорик, Дарья Павленко, Олеся Новикова, Рената Шакирова, Игорь Колб, Александр Сергеев, премьеры Михайловского театра Леонид Сарафанов и Марат Шемиунов, прима-балерина Михайловского Ирина Перрен. Выступят на вечере воспитанники Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и ученицы студии "Парад Балет".

В оперной части программы на сцену выйдут Юсиф Эйвазов, солисты Мариинского театра Екатерина Семенчук, Мария Баянкина, Анастасия Калагина, Оксана Шилова, Виктория Ястребова, Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев, солист московского театра "Геликон-Опера" Иван Гынгазов. Концерт пройдет в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением художественного руководителя и главного дирижера коллектива Михаила Голикова.

Программа вечера составлена из оперных арий и танцевальных номеров, которые выбирали сами артисты из своего любимого репертуара: тут и фрагменты из классических балетов, и номера современной хореографии, и арии из опер "Кармен" Жоржа Бизе, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Норма" Винченцо Беллини, "Русалка" Антонина Дворжака, "Травиата" Джузеппе Верди.

Первый гала-концерт звезд прошел на сцене Александринского театра 3 июня 2016 года, положив начало благородной традиции. На собранные от концертов средства удалось построить один из первых в России домов сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, поддержать работу арт-студии, созданной организацией "Перспективы" на площадке психоневрологического интерната №3, оплатить занятия специалистов с детьми, живущими в детском доме-интернате №4.