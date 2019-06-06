Совфед готов помочь в решении задачи обеспечения мест в яслях к 2021 году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации готов оказать все необходимое со стороны парламентариев содействие, чтобы к 2021 году все дети в возрасте до трех лет были обеспечены местами в ясельных группах детсадов. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Доступность [детсадов] для детей в возрасте от 3 до 7 лет у нас практически уже стопроцентная. В майском указе президента четко сказано, что к 2021 году должна быть достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования и для детей в возрасте до трех лет. Для них предстоит создать 255 тысяч новых мест в детских садах. И такая работа в регионах идет", - сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете", опубликованном на сайте издания в пятницу.

Спикер Совфеда сослалась на опыт других стран, который показывает, что значимую роль в сфере дошкольного образования играет негосударственный сектор. По ее словам, в России сегодня стоит задача актуализировать механизмы его поддержки. "К 2024 году планируется создать 8600 групп по присмотру и уходу для детей в возрасте до трех лет в формате индивидуального предпринимательства. Программу запускают с 2020 года, предусматривается предоставление грантов - всего на сумму 8,5 миллиарда рублей до конца 2024 года", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что до конца текущего года при этом предстоит подготовить необходимую нормативную базу - на федеральном и региональном уровнях. "Все необходимое содействие со стороны парламентариев мы обеспечим, и не только с точки зрения законодательства. Будем следить за ситуацией в регионах, взаимодействовать с профильными министерствами. Запаздывание с их стороны с принятием нормативных актов, без которых не может полноценно работать тот или иной закон, - явление, к сожалению, частое. Мы с ним боремся", - сказала председатель верхней палаты парламента.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ с поручениями до 2024 года. В числе задач - достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. До этого в послании Федеральному собранию Путин сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тысяч мест в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей.

Закон о статусе многодетных

Помимо этого, как отметила Матвиенко, сенаторы рассчитывают завершить и принять в этом году закон, устанавливающий статус и меры поддержки многодетных семей. По ее словам, такой документ крайне важен с точки зрения утверждения в правовом поле единого толкования самого понятия "многодетная семья". Кроме того, сейчас меры поддержки многодетных семей разбросаны по широкому кругу нормативных правовых актов. Так, например, они есть в Жилищном, Трудовом, Налоговом, Земельном кодексах, пенсионном законодательстве и в других документах.

"Даже опытные юристы нередко "плавают", путаются в этом конгломерате разрозненных норм. Сведение их в едином законе облегчит жизнь не только юристам, но и гражданам. Они будут лучше знать права и гарантии многодетных семей",- заключила сенатор.

Ранее по поручению спикера Совфеда был подготовлен законопроект, определяющий статус многодетных семей и являющийся сводом гарантий для этой категории граждан.