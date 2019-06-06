Венедиктов принес извинения Симоньян после инцидента на "Эхе Москвы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения главному редактору RT Маргарите Симоньян за инцидент с юристом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовью Соболь на радиостанции, после которого Симоньян была госпитализирована.

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы". Желаю ей скорейшего выздоровления. Я приношу извинения тем нашим слушателям, которые хотели услышать передачу "Все сложно" и ожидания которых были обмануты. Я сожалею", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Симоньян на своей странице в Telegram-канале сообщила, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

"Пришла на эфир "Эха", и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами, почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет", - написала глава RT.

На видео, которое было снято Любовью Соболь, Симоньян говорит, что "об интервью надо договариваться, как и положено, через пресс-службу", и просит сотрудников радиостанции ее "изолировать, потому что ей нельзя нервничать" . В марте этого года Симоньян рассказала, что ждет ребенка.