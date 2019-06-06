Депутаты СЗФО предложили сохранять льготы ветеранам-аграриям после переезда в город

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июня. /ТАСС/. Члены Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) предложили скорректировать ряд условий государственной поддержки пенсионеров, трудившихся в агропромышленном комплексе (АПК). В том числе депутаты советуют сохранять 25%-ную надбавку к пенсии для ветеранов-аграриев при переезде из сельской местности в город, сообщил в четверг во время 56-й конференции ПАСЗР в Петрозаводске депутат Заксобрания Вологодской области Владимир Буланов.

"Мы предлагаем исключить из постановления правительства... условие, при котором, чтобы получить доплату к страховой пенсии [в размере] 25%, обязательно проживание в сельской местности. Наш комитет считает, что если человек добросовестно трудился 30 лет в АПК, именно за это государство устанавливает ему доплату к пенсии. Диктовать ему дальше, где он должен жить, в деревне или в городе, - это неправильно", - заявил вологодский депутат.

По словам Буланова, агропромышленный комплекс значительно снизил темпы роста, что, по мнению парламентариев, связано с теми подходами к поддержке аграриев, которые сегодня реализуются в стране. Депутаты предложили две поправки к действующему законодательству, которые относятся к социальным гарантиям для ветеранов сельского хозяйства.

Одна из поправок относится к изменениям в постановление правительства РФ №1441 от 29 ноября 2018 года, которое регламентирует ежемесячные выплаты в размере 25% к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для людей, трудившихся 30 и более лет в сельском хозяйстве. Сейчас на льготу могут претендовать только пенсионеры, проживающие на селе. Парламентарии предложили отказаться от этого ограничения, высказав мнение, что подобная привязка к месту жительства "нивелирует заслуги таких граждан перед государством".

Кроме того, депутаты предложили внести изменения в ст. 30 федерального закона "О страховых пенсиях", который предусматривает возможность досрочного получения страховой выплаты. Поправки касаются мужчин, работавших в качестве тракториста-машиниста в сельском хозяйстве или других отраслях экономики, а также машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин или операторов машинного доения. В случае если стаж работы в сельском хозяйстве насчитывает не менее 20 лет, а общий стаж - не менее 25 лет, гражданин сможет претендовать на страховую пенсию с 55 лет. Женщины, согласно предложению парламентариев СЗФО, смогут получить подобную льготу после 50 лет, если проработают не менее 15 лет оператором машинного доения, а их общий стаж составит не менее 25 лет.

Участники конференции одобрили обращение вологодского парламентария и проголосовали за то, чтобы отправить решение ПАСЗР в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.