На Камчатке определили территорию для международного центра репродукции кречетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Камчатского края совместно с Русским соколиным центром определили территорию для размещения международного центра репродукции редких соколов-кречетов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя краевого правительства Сергей Хабаров.

"Краевое правительство и Русский соколиный центр "Камчатка", одним из соучредителей которого является киргизский Центр реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас", начали совместную работу по созданию на полуострове международного центра репродукции кречетов. К настоящему времени определена территория, на которой будет размещаться центр", - сказал Хабаров.

По его словам, для размещения соколиного центра выбрана территория вблизи поселка Апачи Усть-Большерецкого района. "Здесь оптимальные условия как в плане транспортной доступности, так и в плане природных условий для выпуска кречетов в естественную среду, в том числе кормовая база", - пояснил Хабаров.

"Русский соколиный центр "Камчатка" приступил к разработке проекта. Организация центра займет не меньше года", - отметил Хабаров, добавив, что стоимость проекта предварительно оценивается в 230 млн рублей.

Восстановление популяции

Планируется, что на Камчатку из киргизского питомника "Мурас" доставят 300 пар птиц, проверенных по ДНК на принадлежность к камчатской популяции кречетов. Искусственно выведенные из их яиц птенцы будут проходить облет на территории, прилегающей к центру. Часть взрослых птиц планируется экспортировать в ОАЭ, остальные будут выпущены в дикую природу и пополнят популяцию кречетов на Камчатке. Ожидается, что ежегодно в центре будет появляться на свет около 1 тыс. соколов.

"Работа международного центра репродукции кречетов не только улучшит состояние популяции кречетов на Камчатке, но и будет способствовать снижению браконьерского промысла, поскольку птицы будут экспортироваться легально, их стоимость, в том числе в ОАЭ, значительно снизится, что сделает усилия браконьеров нерентабельными", - сказал Хабаров.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 4 июня после посещения в Киргизии Центра реабилитации и воспроизводства ловчих птиц "Мурас" (совместное российско-киргизское предприятие) заявил о поддержке ведомством проекта создания в Камчатском крае питомника для восстановления популяции соколов на традиционной территории обитания. По данным Минприроды, проект сопровождается инвестиционным подразделением фонда "Росконгресс" (Фонд содействия развитию инвестиций "РК-Инвестиции").

Соколы-кречеты

Кречет, самый крупный из соколов, занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Популяция кречета стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов США.

Как сообщили ТАСС в природоохранных структурах, точных данных о численности кречетов на Камчатке нет, поскольку научные исследования не проводились больше 10 лет из-за отсутствия финансирования.