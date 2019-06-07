В Колорадо планируют изыскать $70 млн на строительство школы взамен "Колумбайн"

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Администрация школ округа Джефферсон (штат Колорадо) изучает идею получить от общественности дополнительно $70 млн для строительства новой школы вместо "Колумбайн", где произошла трагедия более 20 лет назад. Об этом сообщил в опубликованном в четверг заявлении суперинтендант "Колумбайн" Джейсон Гласс.

"Совет образования публичных школ округа Джеффесрон и администрация рассматривает концепцию, заключающуюся в том, чтобы попросить в будущем у избирателей дополнительно $60-70 млн на строительство новой школы "Колумбайн", - отметил он. Как напомнил Гласс, в 2018 году было утверждено решение выделить $15 млн для реновации "Колумбайн". Эти средства теперь планируется израсходовать на новый проект.

Причиной желания снести старый объект и построить новую школу стало то, что трагедия вызвала не только широкий резонанс в США, но и не совсем здоровый интерес к "Колумбайн". "Возможно, под впечатлением 20-й годовщины стрельбы за последние 11 месяцев число людей, пытающихся проникнуть незаконно в школу или на ее территорию постоянно увеличивается. Сейчас количество таких достигло рекордно высокого уровня", - пояснил Гласс.

20 апреля 1999 года в старшей школе "Колумбайн" двое учеников - 18-летний Эрик Харрис и 17-летний Дилан Клиболд - застрелили 13 человек и ранили еще более 20, после чего покончили с собой. Трагедия получила широкий общественный резонанс и вызвала в США дискуссию об ужесточении контроля за распространением огнестрельного оружия.