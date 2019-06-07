В Приморском нацпарке в третий раз родились котята у самки леопарда, которую опекает Сигал

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Самка дальневосточного леопарда Борте, имя которой дал актер и продюсер Стивен Сигал, взявший ее под опеку, зафиксирована уже с третьим выводком котят на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает в пятницу пресс-служба нацпарка.

"Самка дальневосточного леопарда Leo 16F Борте, хранителем которой является киноактер Стивен Сигал, была зафиксирована фотоловушками ФГБУ "Земля леопарда" в сопровождении двух котят. Эти детеныши стали как минимум третьим потомством хищницы, оправдывающей свое особенное имя. Актер назвал хищницу в честь первой жены Чингисхана Королевы Борте, которая, помимо прочего, была известна тем, что имела девять детей", - говорится в сообщении.

Стивен Сигал стал хранителем молодой самки леопарда Leo 16F в сентябре 2015 года во время визита во Владивосток.

Как отметили в беседе с корреспондентом ТАСС в пресс-службе нацпарка, далеко не все самки дальневосточного леопарда в возрасте Борте в принципе были замечены с котятами, и не так много самок приносили их трижды. "Это говорит о хорошей репродуктивной способности Борте. Самой многодетной в нацпарке была самка по имени Грация, которая за четыре раза принесла девять котят", - добавил представитель пресс-службы.

По словам специалистов, возраст детенышей можно примерно оценить как 8-10 месяцев. До этого они не появлялись перед фотоловушками, что говорит о том, что их матери хорошо удавалось скрывать котят. Такое поведение говорит о хорошем материнском инстинкте, благодаря которому самке удается вырастить уже третье поколение котят.

Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшой территории в Китае на границе с РФ. Ядро популяции располагается на территории российского нацпарка "Земля леопарда", где на апрель 2019 года зафиксированы 91 взрослый пятнистый хищник и 22 котенка.