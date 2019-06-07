"Известия": в РФ предложил определить механизмы финансирования донорства костного мозга

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минздрав подготовил поправки к федеральному закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которые позволят создать единый регистр доноров костного мозга. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия".

"Поправки к закону позволят нам создать то, чего нет сейчас в стране, - федеральный регистр доноров костного мозга, и значительно продвинуть работу в этом направлении", - сказала изданию помощник министра здравоохранения России Ляля Габбасова.

Минздрав предлагает ввести в закон термины "костный мозг" и "гемопоэтические стволовые клетки", а также понятия "федеральный регистр доноров костного мозга", "медицинская деятельность, связанная с донорством костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток". Также министерство намерено внести поправки, определяющие источники и механизмы финансирования донорства костного мозга.

"Этих поправок будет достаточно, чтобы дать толчок развитию донорства костного мозга в России. Медучреждения смогут запрашивать финансирование таких работ, получать госзадания на них. Мы получим возможность увеличить объем типирования доноров. <…> Другие медорганизации смогут открыть свои лаборатории, наполнять информацией регистр", - рассказала "Известиям" начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер.

В ноябре 2018 года зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о планах по модернизации системы донорства костного мозга и создании единого регистра доноров.