Специалисты из 10 стран пройдут обучение тропическому сельскому хозяйству на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июня. /ТАСС/. Международная группа специалистов проходит в южной китайской провинции Хайнань обучение методам ведения сельского хозяйства в условиях тропиков. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Образовательная программа рассчитана на 25 дней. Эксперты из 10 стран, в том числе из Ганы, Индии, Мьянмы, Сомали и ЮАР, изучают особенности процедуры хранения тропических фруктов, переработки выращиваемой в тропиках сельхозпродукции и передовых технологий индустрии, среди которых профилактика и борьба с вредителями.

Сообщается, что агрономы также посетят ряд демонстрационных баз, расположенных на острове, в частности, Национальный сад тропического земледелия в городе Даньчжоу, Ботанический сад тропического сельского хозяйства в городе Ваньнин, экспериментальную базу Академии тропического сельского хозяйства в районе Цюнхай и другие.

Как рассказал один из участников программы, председатель Ассоциации производства и торговли маниоком Мьянмы Кунь Суя, полученные знания будут активно использоваться по окончании обучения. "В Мьянме тоже есть бетелевые пальмы (также известна как арека - прим. ТАСС). Поэтому мы хотим использовать у себя применяемые на Хайнане технологии выращивания [пальм], чтобы помочь фермерам Мьянмы повысить урожайность", - отметил он.

С 1962 года Академия тропического сельского хозяйства активно содействует налаживанию обменов и организации подготовки специалистов сельскохозяйственной сферы. На сегодняшний день обучение в Академии прошли более 3,7 тыс. экспертов из 95 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании.