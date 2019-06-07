Работников мэрии Южно-Сахалинска наградили после инцидента с нападением на их коллегу

ТАСС, 7 июня. Власти Южно-Сахалинска наградили работников администрации, которые обезвредили мужчину, нападавшего на сотрудника одного из подразделений в здании мэрии города. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

В понедельник в мэрии областного центра 31-летний житель Холмска нанес пострадавшему пять ударов топором, после чего был задержан сотрудниками администрации. После нападения возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Как оказалось, помимо топора злоумышленник имел при себе еще и другое опасное оружие. Люди не растерялись, задержали нападавшего, а также до приезда медработников оказали первую медицинскую помощь пострадавшему", - цитируют в публикации первого вице-мэра администрации Алексея Фризюка в ходе торжественной церемонии.

Всего в списке награжденных семеро сотрудников администрации, среди них три женщины. Все они получили благодарственные письма. "Многие из вас даже не знали пострадавшего: он пришел работать в администрацию недавно. Но все равно, не раздумывая, бросились на его защиту", - приводится в сообщении комментарий мэра Сергея Надсадина.

Пострадавший сотрудник администрации находится в больнице. Как сообщается, он чувствует себя хорошо. Врачи планируют выписать его на амбулаторное лечение в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что власти Южно-Сахалинска усилят меры безопасности в здании администрации города.

По информации регионального управления Следственного комитета, подозреваемый в нападении задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Мотивы преступления пока устанавливаются.