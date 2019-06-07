Московский зоопарк готов к наплыву желающих посмотреть на панд из Китая

"С четверга павильон с пандами доступен для просмотра посетителей. Пока столпотворения не наблюдается, и люди в достаточно комфортных условиях могут посмотреть на животных. Но мы подготовились и к ажиотажу. Если будет большой наплыв посетителей, мы будем внедрять специальный график посещения мишек", - сказала она.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк подготовился к возможному увеличению числа гостей в связи с появлением там двух больших панд из Китая. При необходимости будет введен специальный график посещения бамбуковых медведей, сообщила в интервью ТАСС гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Все успеют

Акулова пояснила, что специальный график подразумевает свободный доступ к вольеру с 8:00 до 10:00 и ограничения после 10:00. "Будем устраивать сеансы с 10:00 до 10:30, потом с 11:00 до 11:30 и так далее, чтобы сделать для животных получасовой перерыв", - добавила она. Желающим посмотреть на панд нужно будет зарегистрироваться на сайте, также список будет составлять волонтер у входа в зоопарк.

Сотрудники ожидают также увеличения количества посетителей из Китая. "Их стало больше уже в четверг. С самого раннего утра в очереди из 10 человек девять были китайцами, даже рядовые жители Китая пристально смотрят за пандами, спрашивают об их здоровье, потому что эти животные - негласный символ Китая", - сказала гендиректор зоопарка.

Она напомнила, что панды приехали в Москву на 15 лет, "поэтому нет смысла торопиться: все желающие успеют на них посмотреть".

Обнимателя панд не будет

Акулова рассказала ТАСС, что в зоопарке не будет должности обнимателя панд. "Такой профессии нет, это шутка. Панд обнимать нельзя, это дикие животные с большими когтями и зубами", - объяснила собеседница агентства.

При этом она отметила, что бамбуковые медведи - очень общительные животные, они уже привязались к сотрудникам зоопарка и с большим интересом реагируют на посетителей. Самка по имени Дин-Дин иногда любит позировать для фотографий. В основном животные активны рано утром и поздно вечером, а в обед спят.

Жуи и Дин-Дин

Молодые панды Жуи и Дин-Дин были переданы Китаем России во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.

Цель передачи панд - 15-летнее совместное исследование путей сохранения животных и способов их возвращения в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, как обеспечить возможность размножения и как помочь им бороться с болезнями.

Панды получили имена при рождении. В переводе с китайского имя самца Жуи означает "исполнение желаний", а имя самки Дин-Дин является звукоподражанием "звона падающих капель". Как отметили представители рабочей группы проекта, китайская сторона дала разрешение на переименование животных. Сейчас планируется проведение всероссийского голосования для выбора новых имен, не исключено, что они будут символизировать дружбу между Россией и КНР.

Любимое лакомство медведей - бамбук - будут поставлять в Москву напрямую из Сычуани. В среднем большая панда съедает в сутки около 50 кг молодых побегов этого растения, отчего в неделю для молодой пары потребуется порядка 700 кг. В будущем поставлена задача разнообразить рацион животных российским бамбуком и внести возможные корректировки. Уже сейчас было выявлено, что Дин-Дин и Жуи любят есть яблоки и морковь.