Рослесхоз подключен к проверке исполнения лесного законодательства в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Рослесхоз направил в Иркутскую область специалистов для оказания содействия прокуратуре и следствию в дополнительной проверке исполнения законодательства по борьбе с незаконным оборотом древесины. Об этом сообщается на сайте Рослесхоза.

"Федеральное агентство лесного хозяйства направило в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины", - говорится в сообщении.

Сотрудники были направлены по обращению Генеральной прокуратуры РФ. К работе привлечены инженеры-лесопатологи, инженеры-таксаторы, научные сотрудники и другие эксперты в сферах дендрологии, лесопатологии, лесоустройства и лесной энтомологии.

В январе 2019 года, выступая в Совете Федерации, руководитель Рослесхоза Иван Валентик отмечал, что в Иркутской области существует проблема необоснованных санитарных рубок, когда здоровый лес вырубается под видом больного. В ходе внеплановой выездной проверки в ноябре-декабре 2018 года Рослесхоз выявил в работе регионального министерства лесного комплекса нарушения лесного законодательства. Проверка была инициирована по представлению Генпрокуратуры РФ.

Одним из громких уголовных дел, связанных с санитарными рубками, стало дело о вырубке деревьев в государственном заказнике регионального значения "Туколонь". В четверг был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, в феврале был арестован его заместитель Алексей Туги. Они подозреваются в согласовании незаконных санитарных рубок, которые нанесли лесному фонду ущерб в размере 748 млн рублей. Вырубку в Туколони на площади 120 га правоохранительные органы обнаружили в марте 2018 года.