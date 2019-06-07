Число пожарных для тушения природных очагов огня в Приамурье в четыре раза ниже нормы

ТАСС, 7 июня. Пожарных в Амурской области, которых задействуют при тушении природных пожаров, в четыре раза ниже нормы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов на Петербургском международном экономическом форуме.

Приамурье - один из наиболее уязвимых для пожаров регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. В этом году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы - первые очаги были зафиксированы 27 марта.

"Если говорить о методологии рослесхозовской, то у нас сегодня не хватает штатной численности пожарных. Исходя из тех денег, которые есть, [численность] в четыре раза ниже, чем по нормативу на 1 кв. км", - сказал Орлов.

Губернатор уточнил, что власти региона поднимали эту тему на федеральном уровне, но все упирается в деньги. Поэтому, по его мнению, есть два варианта решения - получать соответствующую субвенцию из федерального бюджета и укомплектовывать штат пожарными либо менять требования и тогда смириться с тем, что усилия пожарные направят на защиту особо охраняемых участков, населенных пунктов, объекты инфраструктуры, а пади, распадки и болота останутся без внимания и будут гореть.

"Это я очень упрощенно, конечно, говорю. Есть над чем подумать с точки зрения добровольных пожарных дружин. Может быть, часть средств, которую мы сегодня направляем, например, на [пожарную] авиацию и мониторинг, перераспределить таким образом, чтобы стимулировать работу пожарных дружин. Но это - в стадии обсуждения", - подчеркнул Орлов.

По его словам, весенний период этого года в Приамурье оказался более благоприятным, чем прошлогодняя весна. "В этом году горели [площади] в 13 раз меньше, чем в прошлом. Анализируем, и в первую очередь, считаем, что это - благодаря погодным условиям. Тем не менее, есть ряд выводов, как сделать так, чтобы ситуация [по снижению числа пожаров] и в следующем году продолжалась", - отметил Орлов.

Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в весенний пожароопасный период в Амурской области в 2019 году сократилась на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 173 026 га против 2 млн 15,583 тыс. га прошлогодних. С начала пожароопасного сезона в Приамурье зарегистрировано 304 природных пожара, в 2018 году было 418 пожаров, уменьшилась и средняя площадь, пройденная огнем - на один пожар в 2019 году она составила 569 га, в прошлом году - 4822 га. Для стабилизации лесопожарной обстановки в Приамурье было задействовано более 850 человек и 180 единиц техники, за время действия режима ЧС привлечено 49 человек федерального резерва ПДПС ФБУ "Авиалесоохрана".

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.