ВОЗ призвала усилить борьбу с инфекциями, передаваемыми половым путем

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. Продолжающееся распространение в мире трихомониаза, хламидиоза, гонореи и сифилиса - инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), свидетельствует об отсутствии прогресса в борьбе с ними и требует от мирового сообщества скоординированных действий. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опубликовавшая в четверг данные исследования, согласно которому ежедневно в мире более 1 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет заражаются этими болезнями.

"Мы являемся свидетелями вызывающего беспокойство отсутствия прогресса в вопросе о прекращении распространения инфекций, передаваемых половым путем", - заявил журналистам исполнительный директор ВОЗ, курирующий вопрос обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, Питер Салама. Новые данные ВОЗ, подчеркнул он, должны дать мировому сообществу "сигнал к пробуждению" и побудить его к принятию согласованных действий и к обеспечению доступа к лечению всем, кто в нем нуждается.

Согласно исследованию ВОЗ, в 2016 году среди людей в возрасте 15 - 49 лет в мире было зарегистрировано 156 млн новых случаев заражения трихомониазом, 127 млн - хламидиозом, 87 млн - гонореей, 6,3 млн - сифилисом. Организация подчеркивает, что эти инфекции "поддаются лечению". Она напоминает, что ИППП "оказывают большое влияние на здоровье детей и взрослых". Если эти инфекции не лечить, они могут привести к "серьезным и хроническим последствиям для здоровья, включая неврологические и сердечно-сосудистые болезни, бесплодие, внематочную беременность, мертворождение и повышенный риск ВИЧ". Эти недуги также "ассоциируются со значительным уровнем позора и домашнего насилия".

По оценкам ВОЗ, вследствие сифилиса в 2016 году около 200 тыс. детей родились мертвыми или умерли в младенческом возрасте, и это - одна из главных причин смертности среди младенцев. С момента последней публикации сведений об ИППП в 2012 году, подчеркивает организация, не было достигнуто существенного снижения числа инфицированных и темпов новых заражений. В среднем примерно один человек из 25 в мире является носителем по меньшей мере одной из четырех ИППП.

Эти инфекции распространяются главным образом ввиду отсутствия мер предосторожности при половых контактах. Некоторые болезни, в частности, сифилис, могут распространяться также от матери к ребенку во время беременности и родов. ИППП можно предотвратить, распространяя среди населения знания о методах защиты от заражения.