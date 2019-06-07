Эйфман считает, что почва территории будущего Арт-парка в Петербурге совершенно безопасна

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Территория, выделенная под строительство Арт-парка в центре Санкт-Петербурга, абсолютно безопасна с точки зрения содержания тех или иных веществ в почве. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил в четверг руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман, который находится в Нью-Йорке с гастролями труппы.

"История с рекультивацией земли происходила на моих глазах, так как я жду строительства Дворца танца вот уже 20 лет, - отметил он. - Действительно, раньше там находилось производство ракетного топлива и, конечно, был нехороший анализ почвы. Но все было изучено серьезно специалистами, прошла серьезная рекультивация, углубленная очистка земли. Поэтому сегодня говорить, что что-то там осталось - было бы неправильно".

"Я очень спокоен в этом отношении, и ничто не угрожает тому, что на этой земле будет расположен Арт-парк, театр - уникальная зона для отдыха, развлечений, общения с высоким искусством для петербуржцев и гостей нашего города", - подчеркнул хореограф. По его словам, Дворец танца станет "театром для всех - он будет работать с раннего утра до поздней ночи, там будут проходить танцевальные марафоны, в котором станут принимать участие, танцевать профессионалы, любители, туда будут приходить люди разного возраста, это будет центром танцевального искусства Петербурга, россиян, международного масштаба".

Парк балетной славы Петербурга

Как признался Борис Эйфман, он сам не задумывался над тем, как лучше назвать Арт-парк - "думаю, есть те, кто назовет его самым лучшим, подходящим именем". "Но я хотел бы, чтоб этот парк стал парком балетной петербуржской славы, чтоб там были, например, Фонтан Нижинской, Аллея Павловой или, допустим, Скамейка Майи Плесецкой и так далее", - предположил он. "Петербург заслужил быть отмеченной той балетной историей, которую он создал и потом подарил миру, - сказал хореограф. - Если получится так, как я задумал, это будет очень яркое, знаковое место Петербурга, которое будет собирать туристов - любителей танца со всего мира".

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что рекультивация территории на месте будущего Арт-парка проведена еще в рамках подготовки к созданию судебного квартала в этой зоне, и участок очищен от опасных химикатов. "Эти работы полностью выполнены, есть соответствующий акт. Судебный департамент очень внимательно смотрел, так как планировалось не только здание суда, но и жилье для судей... Все выполнено на высочайшем уровне", - заверил Беглов.

На набережной Малой Невы в непосредственной близости к главным достопримечательностям Санкт-Петербурга - Петропавловской крепости, зданию Биржи на стрелке Васильевского острова и Государственному Эрмитажу - раньше располагался Российский научный центр "Прикладная химия", который разрабатывал и испытывал высокотоксичное ракетное топливо. Когда впервые было объявлено о планах реконструировать набережную в 2007 году, этот научный центр решено было перебазировать. Первоначальный проект "Набережная Европы" предполагал комплексную застройку квартала жильем и гостиничной инфраструктурой, затем в этом месте решено было создать судебный квартал - построить административные здания Верховного и Высшего арбитражного судов РФ, общественную инфраструктуру, обустроить общественное пространство с парком и пешеходной аллеей.

Беглов 23 апреля представил президенту России Владимиру Путину проект, согласно которому вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов на набережной будет обустроена парковая зона и театрально-выставочный комплекс - Арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана. Проект получил одобрение президента, однако некоторые экологи продолжают выступать с предупреждениями о возможной опасности нынешнего пустыря, отведенного под строительство Арт-парка.