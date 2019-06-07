Мединский: Ржевский мемориал построят исключительно на пожертвования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Финансирование строительства мемориала советским воинам, павшим подо Ржевом, ведется исключительно на пожертвования граждан и взнос Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал ТАСС министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Такими темпами мы еще не строили. То есть одновременно идет стройка, отливка монумента и сбор средств, которых не хватает, естественно. Нам было бы гораздо легче это сделать из бюджетных денег, но мы приняли решение, что кроме взноса Союзного государства больше прямого федерального финансирования на этом мемориале не будет. Важно, что это будет построено на народные пожертвования", - отметил он.

При этом Мединский выразил надежду, что мемориал будет возведен в срок, несмотря на сложности со сбором средств. "Надеемся, что нет", - сказал он, отвечая на вопрос относительно возможного перенесения сроков открытия памятника из-за сложностей со сбором средств.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. Планируется, что летом 2019 года скульпторы завершат изготовление модели центральной фигуры мемориала в натуральную величину, отливка памятника из бронзы намечена на четвертый квартал 2019 года. Открытие мемориала запланировано на 9 мая 2020 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.