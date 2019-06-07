Экспозиции ведущих музеев разместятся в Музейном квартале к 500-летию Тульского кремля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Государственный исторический музей, Музей оружия, "Ясная Поляна", "Куликово поле" и другие представят свои экспозиции к 500-летию Тульского кремля в Музейном квартале, который появится в 2020 году в центре города. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"В перечень объектов реставрации (к 500-летию Тульского кремля - прим. ТАСС) включены 14 дополнительных объектов культурного наследия. Среди них четыре дома на улице Металлистов и четыре объекта на улице Благовещенской. Здесь разместится Музейный квартал с экспозициями ведущих федеральных музеев: "Куликово Поле", Государственного исторического музея, музея оружия, музея-усадьбы "Ясная Поляна" и музея-заповедника В. Д. Поленова", - отметил собеседник агентства.

Указ о праздновании в 2020 году 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На реализацию основных мероприятий по празднованию предусматривалась субсидия из федерального бюджета в размере 465,9 млн рублей, с учетом регионального софинансирования и внебюджетных средств общий бюджет проекта планировался на уровне 700 млн рублей. В марте 2019 года было одобрено выделение дополнительно более 1,2 млрд рублей на ремонт объектов культурного наследия.

В перечень культурных объектов, которые приведут в порядок к юбилею, также вошли ансамбль Никольской церкви и здание полицейского управления, колокольня Никольской церкви и дом купцов Пучковых, расположенные в малых городах, входивших в Большую засечную черту. По словам главы региона, в 2020 году также планируется завершить реставрацию живописи и внутреннего убранства Успенского собора кремля.

Тульский кремль является памятником оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории существующих ныне Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.