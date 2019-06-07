Жителям Сахалина и Курил разрешили свободный вылов лосося в 44 отведенных местах

ТАСС, 7 июня. Более 40 мест свободного вылова лосося появилось в 15 муниципалитетах Сахалинской области для местных жителей после утверждения изменений в приказе о правилах рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна Министерства сельского хозяйства России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сахалинского правительства.

Ранее участков для вылова лососевых рыб на удочку без разрешительных документов на Сахалине и Курилах не было.

"Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ Министерства сельского хозяйства, который разрешает любительский лов лососевых на Сахалине и Курилах в местах традиционного отдыха и рыбалки. Спустя 10 дней после опубликования документа новые правила вступят в силу. Всего в муниципальных образованиях планируется открыть для любительского рыболовства 44 места", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, местные жители имеют право выловить в отведенных местах для собственного потребления до трех экземпляров рыбы или до 5 кг на человека в сутки. Участки, в которых разрешен любительский вылов лососевых рыб без путевки, расположены в популярных местах рыбалки у местных жителей.