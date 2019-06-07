Росздравнадзор проинструктирует медиков для работы с имеющей риск для пациента техникой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор после гибели пациентки в онкодиспансере Воронежа разработает инструкции для медперсонала по работе с имеющей риск для пациента тяжелой медицинской техникой. Об этом сообщил ТАСС руководитель Росздравнадзора РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы Росздравнадзора, чрезвычайная ситуация, произошедшая в Воронежском онкологическом диспансере, когда во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя пациентка, по предварительным данным проверок, произошла в результате системных нарушений, связанных с техническим обслуживанием оборудования.

"Вторая часть - это действия персонала и стандартные операционные процедуры при работе с техникой, которая имеет риск для пациента. Это также требует совершенствования. После финализации контрольно-надзорных мероприятий будет подготовлено непосредственно для медицинской организации предписание с тем, что они должны будут устранить в этой. В том числе главному специалисту Минздрава России будут направлены предложения по разработке определенных стандартных инструкций по работе с тем или иным оборудованием", - сказал Мурашко.

Глава Росздравнадзора отметил, что производителя оборудования также вызвали в Россию. "Это чешский производитель, поскольку аналогичные аппараты были поставлены ещё в Казахстан, три аппарата, то нашим коллегам направлено уведомление, чтобы они также обратили внимание на работу этого оборудования", - добавил он.

По предварительным данным, у чешского гамма-терапевтического аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм: женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она погибла. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила создать комиссию из экспертов Росздравнадзора и специалистов Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.