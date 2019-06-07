Венедиктов рассказал о состоянии Симоньян после инцидента на "Эхе Москвы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" пересмотрит график приглашения гостей на эфир, чтобы избежать инцидентов, аналогичных тем, который произошел накануне с юристом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовью Соболь и главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Об этом сказал ТАСС главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем пересматривать нормы взаимодействия разных гостей, потому что Любовь Соболь была гостем предыдущего часа", - сказал он.

Венедиктов выразил надежду, что инцидент не повлияет на здоровье ребенка. "Мы надеемся, что с ребенком все будет хорошо, а все остальное - полная ерунда. Все бывает. Я могу сказать, что Марго на 18-й неделе", - добавил он.

На своей странице в Telegram-канале Венедиктов также сообщил, что в пятницу утром врачи сняли Симоньян капельницу, но "предполагают постоянное наблюдение" в связи с беременностью.

Ранее Симоньян в Telegram-канале сообщила, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. На видео, которое было снято Любовью Соболь, Симоньян говорит, что "об интервью надо договариваться, как и положено, через пресс-службу", и просит сотрудников радиостанции ее "изолировать, потому что ей нельзя нервничать" . В марте этого года Симоньян рассказала, что беременна.