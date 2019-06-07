{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Венедиктов рассказал о состоянии Симоньян после инцидента на "Эхе Москвы"

Главред радиостанции рассказал, что главреда RT в связи с ее беременностью наблюдают врачи
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" пересмотрит график приглашения гостей на эфир, чтобы избежать инцидентов, аналогичных тем, который произошел накануне с юристом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовью Соболь и главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Об этом сказал ТАСС главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем пересматривать нормы взаимодействия разных гостей, потому что Любовь Соболь была гостем предыдущего часа", - сказал он.

Венедиктов выразил надежду, что инцидент не повлияет на здоровье ребенка. "Мы надеемся, что с ребенком все будет хорошо, а все остальное - полная ерунда. Все бывает. Я могу сказать, что Марго на 18-й неделе", - добавил он.

На своей странице в Telegram-канале Венедиктов также сообщил, что в пятницу утром врачи сняли Симоньян капельницу, но "предполагают постоянное наблюдение" в связи с беременностью.

Ранее Симоньян в Telegram-канале сообщила, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и стала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. На видео, которое было снято Любовью Соболь, Симоньян говорит, что "об интервью надо договариваться, как и положено, через пресс-службу", и просит сотрудников радиостанции ее "изолировать, потому что ей нельзя нервничать" . В марте этого года Симоньян рассказала, что беременна.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей АлексеевичПМЭФ-2019
Онлайн
"Архитектура общественного здоровья". Видеотрансляция сессии в рамках ПМЭФ
Специалисты обсуждают реализацию программ общественного здоровья
Читать полностью