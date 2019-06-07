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Власти Севастополя создадут для туристов экономный вариант путешествия

Губернатор региона сообщил, что благодаря запуску железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом, путешествие станет более доступным

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом сделает Севастополь доступным для тех туристов, которые стремятся к более экономному отпуску, считает губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Есть туристы, которые не готовы ехать в гостиницы, но готовы размещаться в частном секторе. И это те люди, которые ездят поездами. И конечно, запуск железнодорожного движения, даст огромное количество дополнительного турпотока", - сказал Овсянников ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что запуск железнодорожного движения на полуостров - "одно из самых ожидаемых событий предпринимателями и жителями города".

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. Открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года.

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